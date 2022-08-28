بالفيديو .. تعرف على أسعار تويوتا يارس و كامري و لكزس و برادو 2022 بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت قناة “البندر” المختصة بالسيارات على موقع يوتيوب ، فيديو جديد من داخل معرض سيارات وثقت خلاله أحدث الأسعار والماركات المتواجدة به.

وبدأ صانع المحتوى “أبو بندر” الجولة بسيارات شركة “ليكزس” ومنها ليكزس IS فئة الـ CC سعرها 209 ألف ريال، وأيضا فئة RX بسعر 279 ألف ريال.

كما تناول أيضا الفيديو أسعار سيارات “تويوتا” والفئات الخاصة بها ومنها يارس واي بلس وسعرها 66 ألف ريال، وكذلك كامري وتباع إحدى الفئات المعروضة بسعر 125 ألف ريال.

كما تم استعرض سيارات برادو والموتور الخاص بإحدى سياراتها قائلا: “نادرا ما نشوفه بالشارع ولكن هناك البعض يحبه”.

وبلغ سعر موديل تويوتا رش 2022 ، 74 ألف ريال ، فيما بلغ سعر تويوتا إينوفا 100 ألف ريال .

فيما بلغ سعر تويوتا برادو 2022 ، 213 ألف ريال .

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وحرص صانع المحتوى على تصوير المواصفات الفنية والتقنية للسيارات وكذلك سعرها.