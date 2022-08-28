اخبار دوليه – لابيد: لن نتوصل لاتفاق نووي جيد دون تهديد عسكري حقيقي

محمد بن مسعود - الدمام - كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، توجيه انتقاداته إلى نص الاتفاق النووي المقترح حالياً والذي قدم الأسبوع الماضي إلى إيران.

وشدد في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، على أن الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاق نووي جيد مع طهران دون «تهديد عسكري حقيقي».

كذلك، اعتبر أن محادثات المسؤولين الإسرائيليين مع الطرف الأميركي خلال الأيام الماضية منعت محاولات لتقديم تسهيلات للحرس الثوري الإيراني، ومنعت ممارسة الضغط السياسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاق الملفات المفتوحة أو تقديم تنازلات أخرى لطهران.

تعليمات للموساد

كما أوضح أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) «بالاستعداد لحماية أمن إسرائيل في مواجهة أي سيناريو»، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

وأكد أن على القوى العالمية «دفع إيران إلى توقيع اتفاق أفضل بكثير». وتابع قائلاً «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا بتهديد عسكري حقيقي، كي يرى الإيرانيون أنه يتعين عليهم دفع ثمن باهظ مقابل تمردهم».

أسوأ من اتفاق 2015

وقال إن هذا الاتفاق ليس جيداً على الإطلاق، وأسوأ مما تم التوقيع عليه عام 2015، لاسيما أن المخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر بكثير.

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تخوض منذ أكثر من عام كفاحا دبلوماسيا متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، مردفاً أن «رئيس هيئة الأمن القومي عاد خلال نهاية الأسبوع من واشنطن ووزير الدفاع يتواجد فيها الآن، بغية التأكد من أن الأميركيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق».

كما أكد على أهمية جعل إيران توقع على اتفاق أفضل بكثير، أو ما سماه الأميركيون بأنفسهم سابقاً «اتفاق أطول وأقوى»، لأن هذا الاتفاق لا يشمل موعدا لانتهاء مفعوله، وفق قوله.

ودعا إلى وضع نص أقوى «يتعامل مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ومع التورط الإيراني في ممارسة الإرهاب في كل أنحاء الشرق الأوسط».

يذكر أن المفاوضات النووية وصلت إلى آخر مراحلها النهائية، بعد جولات وصولات ماراثونية انطلقت في أبريل الماضي بفيينا (2021)، لتصل إلى نص أوروبي نهائي قدّم مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات لم يكشف عنها.

كذلك ردت واشنطن الأربعاء الماضي على الرد الإيراني وسلمته إلى المنسق الأوروبي، فيما لم تعرف أي تفاصيل بعد حول الردين.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي الذي رعى هذه المفاوضات الأسبوع المقبل على الأرجح أو بعد تسلمه الرد الإيراني، تفاصيل جديدة حول مصير تلك المفاوضات والنص النهائي.