فراس المدني: تقليص القبول في بعض التخصصات الغير متوافقة مع سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال الدكتور فراس المدني “وكيل جامعة الحدود الشمالية” أن جامعة الحدود الشمالية طرحت عدة برامج هذا العام، ففي كلية العلوم الطبية التطبيقية هناك برنامج الصحة والسلامة المهنية وبرنامج العلاج الوظيفي.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن الجامعة قامت هذا العام بقبول أول دفعة طالبات في كلية الهندسة، وقد طرح برنامج الهندسة الصناعية للطالبات.

وأضاف أن هناك عدة تخصصات طرحت في الكليات التطبيقية فمنها برنامج الهندسة الصناعية والتصميم الجرافيكي والموارد البشرية، وهذه التخصصات عددها يقارب ال 9 تخصصات في الكليات التطبيقية.

وأشار إلي أنه حسب قررات مجلس شئون الجامعات بأن يخفف القبول على التخصصات الغير متوافقة مع سوق العمل، وزيادة أعداد قبول الطلاب في البرامج النوعية.