محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال الدكتور فراس المدني “وكيل جامعة الحدود الشمالية” أن جامعة الحدود الشمالية طرحت عدة برامج هذا العام، ففي كلية العلوم الطبية التطبيقية هناك برنامج الصحة والسلامة المهنية وبرنامج العلاج الوظيفي.
وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أن الجامعة قامت هذا العام بقبول أول دفعة طالبات في كلية الهندسة، وقد طرح برنامج الهندسة الصناعية للطالبات.
وأضاف أن هناك عدة تخصصات طرحت في الكليات التطبيقية فمنها برنامج الهندسة الصناعية والتصميم الجرافيكي والموارد البشرية، وهذه التخصصات عددها يقارب ال 9 تخصصات في الكليات التطبيقية.
وأشار إلي أنه حسب قررات مجلس شئون الجامعات بأن يخفف القبول على التخصصات الغير متوافقة مع سوق العمل، وزيادة أعداد قبول الطلاب في البرامج النوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر فراس المدني: تقليص القبول في بعض التخصصات الغير متوافقة مع سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.