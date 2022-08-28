شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرائد يثير الجدل قبل مباراة الوحدة ويفتح النار على الحكام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الجدل بعد خسارة فريقه أمام أبها.

الرائد يخسر من أبها في دوري لوشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، تعرض للهزيمة أمام مضيفه أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعليق مثير من سوموديكا على الخسارة من أبها



وقال سوموديكا، خلال تصريحات لفضائية SSC، أن فريقه لم يستحق الخسارة وكان لديه العديد من الفرص التهديفية، وأنه يبذل قصارى جهده مع اللاعبين.

وتابع:" ليس مطلوبًا مني أن أنزل الملعب وأسجل الأهداف"، مشيرًا إلى أنه حزين بعدما كان فائزًا في الشوط الأول بهدف، وفي 5 دقائق فقط في الشوط الثاني، يخسر بهدفين.

مدرب الرائد ينتقد حكم المباراة

وانتقد سوموديكا حكم المباراة قائلًا: "الحكم استغرق 3 دقائق لمشاهدة الفار، فضلًا عن 3 حالات استمع فيها لـ(فار)، بالإضافة إلى الوقت المستغرق للتبديلات، وسقوط عدد من اللاعبين على أرضية الملعب، فكيف يتم احتساب 5 دقائق فقط في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع؟"

واختتم "أحترم التحكيم السعودي، ولا أتحدث عن المنظومة، ولكني أتحدث عن الحالات التحكيمية في المباراة، وأطالب الحكام باحترام الأندية، وأؤكد أن الحكم ليس سبب خسارتي ولكني أريد حقي وأن ألعب الكرة".

والجدير بالذكر أن الرائد يستعد لمواجهة نظيره الوحدة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.