شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاخدود في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أمام نظيره الاخدود، في دوري يلو.

موعد مباراة الأهلي والاخدود في دوري يلو

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بنظيره الاخدود، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري يلو 2022-2023.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة ونظيره الأخدود، يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد الاخدود في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره القيصومة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه بعد هبوطه من دوري المحترفين الموسم الماضي 4