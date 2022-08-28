شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يوجه صفعة قوية لصفقته المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي النصر السعودي، صفعة قوية لأحد الصفقات التي يستهدفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

مفاوضات النصر مع عوار

ودخل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع حسام عوار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

النصر يتراجع عن صفقة عوار

وتراجع مجلس إدارة نادي النصر خلال الساعات الماضية، عن التعاقد مع الفرنسي حسام عوار، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية.

وبحسب التقارير فإن النصر بعدما أنهى اتفاقه مع نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب، تراجع عن الصفقة بسبب طلباته المالية.

عروض إنجليزية لضم عوار

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية، أن حسام عوار اقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصارع كريستال بالاس ونوتنجهام فورست، على الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الصحيفة أن حسام عوار، حسم بالفعل اتفاقه الشخصي على كافة بنود التعاقد مع نادي نوتنجهام فورست بخصوص انضمامه لهم الصيف الجاري.