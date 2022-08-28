محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قالت الدكتورة عهود الفارس “وكيل التعليم العام في وزارة التعليم” أن اليوم ينتظم على مقاعد الدراسة في التعليم العام عدد يتجاوز 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام والحكومي والأهلي والعالمي.
وتابعت أثناء حديثها عبر “قناة السعودية” أنه تم إتاحت ما يتجاوز ال400 ألف مقعد لرياض الأطفال، وتعمل وزارة التعليم بتوجيهات من الحكومة الرشيدة ورؤية المملكة وبرنامج تنمية القدرات البشرية، على التخطيط والتوسع في إتاحة رياض الأطفال بحيث يتم الوصول إلي 90% في عام 2030 من مقاعد رياض الأطفال.
وأضافت أن هناك إدراك بمدي أهمية هذه المرحلة في تكوين الفرد والمجتمع، فمرحلة رياض الأطفال حظيت بمجموعة متاكملة من المبادرات والمشاريع لتوفير مقاعد ومباني.
كانت هذه تفاصيل خبر عهود الفارس: نعمل في الوزارة على التوسّع في رياض الأطفال، وتمت إتاحة أكثر من 400 ألف مقعد هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.