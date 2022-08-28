عهود الفارس: نعمل في الوزارة على التوسّع في رياض الأطفال، وتمت إتاحة أكثر من 400 ألف مقعد هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قالت الدكتورة عهود الفارس “وكيل التعليم العام في وزارة التعليم” أن اليوم ينتظم على مقاعد الدراسة في التعليم العام عدد يتجاوز 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام والحكومي والأهلي والعالمي.

وتابعت أثناء حديثها عبر “قناة السعودية” أنه تم إتاحت ما يتجاوز ال400 ألف مقعد لرياض الأطفال، وتعمل وزارة التعليم بتوجيهات من الحكومة الرشيدة ورؤية المملكة وبرنامج تنمية القدرات البشرية، على التخطيط والتوسع في إتاحة رياض الأطفال بحيث يتم الوصول إلي 90% في عام 2030 من مقاعد رياض الأطفال.

وأضافت أن هناك إدراك بمدي أهمية هذه المرحلة في تكوين الفرد والمجتمع، فمرحلة رياض الأطفال حظيت بمجموعة متاكملة من المبادرات والمشاريع لتوفير مقاعد ومباني.