بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2022-2023

محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم موناكو فريق باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي للمحترفين ، في نسخة الموسم الكروي الجديد2022-2023، ويحل فريق العاصمة ضيفُا ثقيلُا على موناكو في معقله وبين جماهيره.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر باريس سان جيرمان وموناكو، ويحتضن ملعب بارك دي برانس المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الـ8:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي موسم 2022-2023.

رغبة باريس في مواصلة الانتصارات

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باريس سان جيرمان، في مواصلة بدايته الناجحة والقوية، حيث يتربع الفريق على صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط كاملة بعد الفوز في أولى ثلاث جولات كاملة، ويدخل لاعبيه اللقاء بروح معنوية مرتفعة.

ويتطلع باريس سان جيرمان لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، وتأكد بدايته القوية من أجل تحقيق اللقب مبكرًا.

تشكيل باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل المحتملة أمام موناكو:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: فيراتي، باريديس، جايا.

وفي الهجوم: نيمار – كيليان مبابي – ليونيل ميسي.

رغبة موناكو في تحقيق نتيجة إيجابية

بينما يدخل موناكو من أجل مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز للاقتراب من صدارة الترتيب، أو الخروج بنتجية إيجابية بعد خسارة 5 نقاط كاملة في ثلاث مباريات، ويحتل صاحب الأرض المركز الـ13 في الجدول الترتيب بالدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط فقط.

أخبار قد تهمك

موعد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم تنقل قناة beIN Sports HD 2 مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، حيث تعد بي إن سبورتس هي الناقل الوحيد للدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.