“أبيعك تشليح”.. شاهد: تعذيب وتهديد شاب يمني ببيع أعضائه على يد أحد عناصر ميليشيا الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها شاب يمني بعدما أقدمت ميليشيا الحوثي على إخضاعه للتعذيب والترهيب، وصولاً إلى الإعدام الوهمي، في محافظة ريمة اليمنية.

وأظهر الفيديو، تهديدات الحوثي للشاب اليمني وهو يشهر السلاح في وجهه، ويهدده بالتصفية وبيع أعضائه.

وهدد الحوثي الشاب خلال الفيديو قائلا ” أبيعك تشليح، القلب أييعه ، الفؤاد أبيعه، وكل شيء”.

وحسب وسائل إعلام يمنية ، فإن حوثياً اتهم الشاب بسرقة “جربة قات”؛ وحاول إجباره على دفع 3 ملايين ريال؛ لكنه عجز عن تحقيق ما خطط له فلجأ إلى أسلوب التعذيب لمعاقبته.