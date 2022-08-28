أمير تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير ، وفي بداية الاستقبال هنأ سموه الطلاب والطالبات وكافة الأسرة التعليمية ببداية العام الدراسي الجديد ‬متمنياً لهم التوفيق والنجاح ، واطلع سموه على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 هـ في مختلف مراحل التعليم العام بالمنطقة،

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة والحرص على توفير البيئة التفاعلية الجاذبة للأبناء الطلبة ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء وكذلك الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية .

منوهاً سموه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – ‬ ووجه سمو أمير المنطقة، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير بنقل تحياته وتقديره وشكره لكافة العاملين بالقطاع التعليمي بالمنطقة على مايقومون به من أعمال جليلة في خدمة ابنائنا الطلاب والطالبات .

من جهته ثمن مدير عام تعليم تبوك اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة ومتابعته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، والعناية بالأبناء الطلاب والطالبات لنجاح رحلتهم التعليمية في ظل دعم القيادة الرشيدة.