كيف يمكن لمرضى السكر الوقاية من الأنفلونزا؟

محمد بن مسعود - الدمام - مع تقلبات الجو والتعرض للفيروسات والبكتيريا قد يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والإنفلونزا وخاصة مرض السكري، فالأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى؛ ويرجع ذلك أساسًا إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يضعف دفاعات جهاز المناعة لديهم ويزيد من فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وحسب ما ذكره موقع food الأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا والنظام الغذائي للوقاية من الإنفلونزا لذلك عليهم التركيز في ما يجب تناوله وتجنبه فيجب على مرضى ما قبل السكري وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية أن ينظروا أيضًا في تضمين تناول الإلكتروليت عبر مشروبات الطاقة في نظامهم الغذائي لأنهم معرضون لخطر متزايد من اضطرابات القاعدة الحمضية واضطرابات الكهارل، ترجع المخاطر المتزايدة إلى الحالة المرضية لمرض السكري نفسه وما يرتبط به من اضطرابات في توازن الجلوكوز، والأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري، وتلف الأعضاء المصاحب لمرض السكري.

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ويمكن أن يكون الماء المشبع بالكهرباء وسيلة رائعة ومنخفضة السعرات الحرارية لتجديد الإلكتروليتات والحفاظ على رطوبتك.

يجب على مرضى السكر توخي الحذر بشأن ما يأكلونه ويشربونه، تأكد من تناول الطعام المطبوخ في المنزل فقط بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من نظافة طعامك وجودته وقيمته الغذائية تناول الأطعمة التي تعزز المناعة.

تجنب تناول الأطعمة النيئة وتأكد من طهيها بالبخار قبل الأكل وغسل جميع الفواكه والخضروات قبل تناولها، وتجنب الوجبات الخفيفة المقلية أو الأطعمة الجانبية في الشارع لأنها تسبب العديد من الأمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد ويمكن أن تكون خطرة على مرضى السكري، قم بتضمين الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل ودقيق الشوفان والشوفان الكامل ودقيق الحمص والأرز البني وغيرها في نظامك الغذائي، لأنها فعالة في التعامل مع مرض السكري وضغط الدم ، خاصة إذا كانت تنتمي إلى جيل كبار السن، يمكنك أيضًا غلي الماء مع التوابل مثل بذور الشمر أو النعناع أو الزنجبيل أو الهيل ، ثم تناول هذا الماء طوال اليوم.

يمكن لمرضى السكر حماية أنفسهم من خلال البقاء على اتصال منتظم مع أطبائهم من خلال التطبيب عن بعد، ومتابعة النظام الغذائي المناسب وسكر الدم، والبقاء رطبًا، والأهم من ذلك الالتزام بجميع الأدوية الموصوفة.