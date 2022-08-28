انخفاض ملحوظ عن المعتاد.. تعرف على أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن المسجلة لأعلى درجات الحرارة اليوم (الأحد) بالمملكة.

وأوضح أن هناك انخفاضًا عن المستويات المسجلة خلال الأيام الماضية، حيث اشتركت كل من القيصومة والدمام والأحساء والقصيم والمدينة المنورة في تسجيل أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة مئوية.

وجاءت كل من الرياض ورفحاء ووادي الدواسر بالمركز الثاني بتسجيل 42 درجة مئوية، تليها عرعر وتبوك بـ41 درجة مئوية.

يذكر أن أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية لم تسجل مستويات أقل من 45 درجة مئوية، حيث كانت الدمام الأعلى تسجيلًا للحرارة بالمملكة يومي (السبت) و(الجمعة) بـ 45 درجة مئوية.



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Source akhbaar24

