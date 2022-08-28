“الغذاء والدواء” تغلق منشأة غير مرخصة بخميس مشيط وتضبط 22 طناً من المنتجات المخالفة

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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم (الأحد)، منشأة غير مرخصة تخزن منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية بخميس مشيط.

وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط نحو 22 طنًا من المنتجات المخالفة المخزنة في ظروف تخزين سيئة بالمنشأة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

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Source akhbaar24

