رقم مميز للشباب في الجولة الأولى بدوري روشن

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سجل فريق الشباب رقما مميزا بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين. وبات الشباب الأكثر استحواذًا على الكرة في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي بنسبة 80.8%، متفوقا على الهلال صاحب المركز الثاني بنسبة 65.1%. وجاء النصر في المركز الثالث بنسبة استحواذ وصلت لـ 60%، وخلفه الفيحاء في المركز الرابع بنسبة 57.4%، والعدالة في المركز الخامس بنسبة 57.4%. وكان الشباب قد حقق الفوز أمام الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل دون رد، في بداية مشوار الفريق بدوري المحترفين.

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