الأمن العام يحذر المواطنين من تداول المعلومات الشخصية على المواقع الإلكترونية

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بث الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيديو يحذر فيه المواطنين من خطورة إرسال أي بيانات شخصية على مواقع الإلكترونية من أجل الفوز بجوائز مجانية.
الأمن العام يحذر من تداول البيانات الشخصية
وشدد على خطورة التعرض الطرق الاحتيال المختلفة التي يستخدمها المحتالون على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل ابتزاز المواطنين.
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Source almnatiq
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