قرار جديد من مدرب الزمالك المصري قبل مواجهة الهلال

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قرر المدير الفني لنادي الزمالك المصري، البرتغالي جيسوالدو فيريرا منح عدد من لاعبي الفريق الأساسين راحة سلبية استعدادًا لمواجهة الهلال. ومنح فيريرا مجموعة كبيرة من لاعبي الزمالك راحة سلبية وقررخوض المواجهة الاحيرة بالدوري المصري باللاعبين الصاعدين. ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال يوم 9 سبتمبر المقبل على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن كاس سوبر لوسيل. ويحوض الهلال مواجهة الزمالك بصفته حامل لقب الدوري السعودي فيما يلعب الزمالك بصفته بطل الدوري المصري.

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