بزيادة 25% عن 2021.. “منشآت”: عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 892 ألف منشأة

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كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن تقريرها للربع الثاني من عام 2022 ونظرتها لعدد من الملفات والمجالات الاستثمارية.

وأوضحت، خلال التقرير الصادر اليوم (الأحد)، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 892 ألف منشأة، بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وتضم منطقة الرياض 35.4% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 21% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.7%، فيما كانت 81% من هذه المنشآت تُصنف كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.

وتناول التقرير قطاع الأغذية والمشروبات من حيث التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه المنشآت العاملة في القطاع، وحصوله على أكبر نسبة من التمويل على مدار النصف الأول من عام 2022 مقارنةً بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وذلك حسب تقرير منصة “ماجنيت” للنصف الأول لعام 2022، إذ تمكَّن قطاع الأغذية والمشروبات من الحصول على استثمارات بلغت 700 مليون ريال على مدار النصف الأول من العام الحالي.

واستعرض التقرير نمو التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة بنسبة 244%، ليصل إلى 2.19 مليار ريال في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، حيث صُنفت المملكة ثاني أكثر أسواق رأس المال الجريء نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.

كما تناول تمكين ودعم المرأة في ريادة الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها سيدات، حيث كشف التقرير أن نسبة المنشآت التي تملكها سيدات بلغ 45% من إجمالي أصحاب الشركات الناشئة بالمملكة، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تحققت عام 2017.

وتضمن التقرير الربعي نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة، والتي تشهد نشاطا كبيرا في العمل الريادي، حيث تحتضن منطقة مكة المكرمة أكثر من 21% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وسلّط الضوء على القهوة السعودية وما تشهده هذه الصناعة من نشاط كبير في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن المملكة تتمتع بما يزيد على 400 ألف شجرة بُن بارتفاع بلغ 70% في إنتاج البُن الخولاني، مشيرًا إلى أن استثمارات هذا القطاع وصلت إلى 1.2 مليار ريال من قبل الشركة السعودية للقهوة خلال العشر سنوات المقبلة.



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Source akhbaar24

