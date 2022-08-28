الإطاحة بمواطن بحوزته 25 كيلوجراماً من الحشيش المخدر في محايل

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تمكّن رجال مركز الضبط الأمني بسعيدة الصوالحة في محافظة محايل، اليوم (الأحد)، من القبض على مواطن بحوزته 25 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن المضبوطات كانت مخفية داخل مركبة يقودها المواطن المخالف، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

