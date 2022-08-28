شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر السعودي يتراجع عن ضم قناص الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قرر التراجع عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



النصر يفاوض حسام عوار لارتداء قميص العالمي

وارتبط العالمي بالتوقيع مع حسام عوار مهاجم الفريق الفرنسي، لتدعيم خط هجومه بناءً على طلب من الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، بالموسم المنطلق حديثًا.

وافتتح النصر موسمه بدوري روشن السعودي، بالفوز على نظيره الوحدة، بهدف دون رد، أحرزه فنسينت أبو بكر، محترف الفريق، ليحصد العالمي أول ثلاث نقاط في مشواره نحو تحقيق اللقب.

وأبرم العالمي 4 صفقات في حتى الآن، هم البرازيلي لويس جوستافو، الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب، مع وجود رودي جارسيا كمدير فني.

النصر ينسحب من صفقة ضم عوار



وأكدت التقارير الصحفية، أن إدارة نادي النصر قررت الانسحاب خلال الساعات الماضية من التعاقد مع الفرنسي حسام عوار، لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية.

وتابعت: "النادي كان قد أنهى اتفاقه مع نادي ليون، إلا أن طلبات اللاعب المالية حالة دون انضمامه لصفوف العالمي، حيث تتجه أنظار الإدارة في الوقت الراهن إلى تدعيم صفوف الفريق على المستوى الدفاعي".

وأشارت تقارير صحفية فرنسية في وقت سابق، إلى أن عوار يرغب في الرحيل عن ليون، بعدما بدأ فيه مسيرته الرياضية مع كرة القدم قبل الوصول إلى الفريق الأول في عام 2016، لذا لن تكن هناك وجهة أفضل من اللعب مع مدربه المفضل، رودي جارسيا، في النصر هذا الموسم.



عوار يتم اتفاقه مع نوتنجهام فورست للعب بين صفوفه



وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية"، إن عوار على بعد خطوات من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم:كريستال بالاس ونوتنجهام فورست خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واختتمت: "عوار أتم اتفاقه الشخصي على كافة بنود التعاقد مع نادي نوتنجهام فورست بشأن انتقاله لهم هذا الصيف، والرحيل عن ناديه".