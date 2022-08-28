سمو محافظ جدة يقف ميدانيًا على استعدادات تعليم المحافظة مع بدء العام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - اللمناطق_واس

وقف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, اليوم، ميدانيًا على استعدادات التعليم بالمحافظة في بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، مطلعًا على سير انطلاقة العام الدراسي، وحضور الطلاب والمعلمين، وتسليم المقررات الدراسية.

وتجول سموه داخل المدارس والقاعات الدراسية ومرافق المدارس، مباركًا للمعلمين والطلاب بداية العام الدراسي الجديد، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

فيما ثمن مدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع , اهتمام سمو محافظ جدة بالشأن التعليمي في المحافظة ، ودعمه لأبنائه الطلاب والطالبات في مختلف المناسبات التعليمية.