محمد بن مسعود - الدمام - وقالت وزارة الصحة في بيان لها، أنه ​ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، أن الكشف عن أسماء الشركات والتحالفات المؤهلة للمشاركة بمنافسة مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بأبها ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث ضمت قائمة الشركات والتحالفات المؤهلة للمشاركة بالمشروع ست شركات، وشملت الشركات التالية:_ ​تحالف شركة الفنار وستيوارد. ​2 ​تحالف شركة إنترهيلث كندا والكفاح. ​3 ​تحالف (Rufaida). ​4 ​تحالف شركة فيجن انفست والمواساة. 5 تحالف شركة تماسك والغانم.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن أسماء الشركات المؤهلة لمشاركة مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بأبها ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.