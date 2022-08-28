أمانة الشرقية تُزيل 12500 متر مكعب من الأنقاض والنفايات في محافظة الجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي 12500 متر مكعب من الأنقاض والنفايات الصلبة والملوثات البصرية في محافظة الجبيل، وذلك ضمن حملة النظافة التي تم إطلاقها على أحياء المحافظة، وترمي إلى معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أنه جرى استخدام 16 آلة ثقيلة لمسح الأراضي الفضاء والشوارع وساحاتها، و350 عاملاً من الفرق الأرضية لإزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، والكنس الآلي واليدوي، وإزالة 8001 متراً مكعباً من الرمال، و55 لوحة إعلانية مخالفة، وتبديل 140 حاوية، واستهلاك 4000 كيس نفايات، مشيرة إلى أنه جرى إعداد خطط لتنفيذ الحملة بتجزئة الأعمال في المحافظة إلى محورين رئيسين؛ وتجزئة كل محور إلى أربع مناطق مع توزيع القوى العاملة والمعدات.
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