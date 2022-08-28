بالفيديو.. طالب يكشف الفرق بين مدارس الأحياء العشوائية التي تم إزالتها في جدة والمدارس المتطورة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الطالب “يوسف عبدالله ” ، خلال تقرير تليفزيوني لـ “قناة الإخبارية” ، عن الفرق بين المدارس الحديثة المتطورة ، والمدارس في الأحياء العشوائية التي كان بها سابقاً في محافظة جدة .

وأوضح مراسل الإخبارية خلال التقرير ، أن الطالب يوسف كان العام الماضي في أحد المدارس في محافظة جدة بالنطاق العشوائي ، واليوم يتواجد بالفصول الحديثة التي تم تدشينها مؤخرا من قبل وزارة التعليم .

وقال الطالب يوسف عبدالله : كنت في مدرسة بحي العزيزية وتم إزالتها ضمن النطاق العشوائي .

وتابع : فرق كبير من مدرستي السابقة واليوم من حيث النظافة ومعلمين جدد وطلاب كل شيء فيها .

وعن رسالته للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد ، قال يوسف : علينا جميعا الانتباه على الواجبات والمحافظة على مدرستنا .