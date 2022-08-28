محمد بن مسعود - الدمام - كشف الطالب “يوسف عبدالله ” ، خلال تقرير تليفزيوني لـ “قناة الإخبارية” ، عن الفرق بين المدارس الحديثة المتطورة ، والمدارس في الأحياء العشوائية التي كان بها سابقاً في محافظة جدة .
وأوضح مراسل الإخبارية خلال التقرير ، أن الطالب يوسف كان العام الماضي في أحد المدارس في محافظة جدة بالنطاق العشوائي ، واليوم يتواجد بالفصول الحديثة التي تم تدشينها مؤخرا من قبل وزارة التعليم .
وقال الطالب يوسف عبدالله : كنت في مدرسة بحي العزيزية وتم إزالتها ضمن النطاق العشوائي .
وتابع : فرق كبير من مدرستي السابقة واليوم من حيث النظافة ومعلمين جدد وطلاب كل شيء فيها .
وعن رسالته للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد ، قال يوسف : علينا جميعا الانتباه على الواجبات والمحافظة على مدرستنا .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طالب يكشف الفرق بين مدارس الأحياء العشوائية التي تم إزالتها في جدة والمدارس المتطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.