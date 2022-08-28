محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم عدم ممانعتها لعملية إنشاء شركة جديدة بين (شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات) و (شركة نادي الهلال الإستثمارية) لبيع الملابس الرياضية، وتعد عمليات المشاريع المشتركة بين الأطراف موجبة للإبلاغ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
إنشاء شركة للملابس الرياضية
وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق الملابس الرياضية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بنطاق المملكة العربية السعودية. وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق الملابس الرياضية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.
وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية حيث يتمتع سوق الملابس الرياضية بوجود عدد كبير من اللاعبين. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن دخول شركات جديدة إلى سوق الملابس الرياضية سيعزز من الوسط التنافسي لسوق الملابس الرياضية من حيث تنوع الخيارات وتوفر بدائل للمستهلكين.
وفي نفس السياق صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود بأن هذه الصفقة تعتبر أول طلب تركز اقتصادي يرد لدى الهيئة العامة للمنافسة لنادي رياضي في المملكة العربية السعودية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة: الموافقة على إنشاء شركة لبيع الملابس الرياضية بين الهلال و جاهز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.