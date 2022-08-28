المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة: الموافقة على إنشاء شركة لبيع الملابس الرياضية بين الهلال و جاهز

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم عدم ممانعتها لعملية إنشاء شركة جديدة بين (شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات) و (شركة نادي الهلال الإستثمارية) لبيع الملابس الرياضية، وتعد عمليات المشاريع المشتركة بين الأطراف موجبة للإبلاغ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

إنشاء شركة للملابس الرياضية

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق الملابس الرياضية بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بنطاق المملكة العربية السعودية. وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق الملابس الرياضية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية حيث يتمتع سوق الملابس الرياضية بوجود عدد كبير من اللاعبين. وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن دخول شركات جديدة إلى سوق الملابس الرياضية سيعزز من الوسط التنافسي لسوق الملابس الرياضية من حيث تنوع الخيارات وتوفر بدائل للمستهلكين.

وفي نفس السياق صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود بأن هذه الصفقة تعتبر أول طلب تركز اقتصادي يرد لدى الهيئة العامة للمنافسة لنادي رياضي في المملكة العربية السعودية.