وسط تسخير كافة الإمكانيات.. 1250 مدرسة تستقبل 280 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

محمد بن مسعود - الدمام - انتظم صباح اليوم الأحد أكثر من 280 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في 1250 مدرسة للبنين والبنات التابعة لتعليم منطقة عسير وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات في البيئات المدرسية.

وكان مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، قد وقف على انتظام الدراسة في عدد من المدارس ، فيما أكد أن الإدارة العامة بمختلف إداراتها وأقسامها ومكاتبها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد ، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل لاسيما مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفت العُمري إلى أن الإدارة بالشراكة مع مديري ومديرات المدارس أنهت توزيع أكثر من مليوني نسخة من المقررات الدراسية على جميع المدارس في وقت مبكر ،فيما روعي قبل انطلاق الدراسة التأكد من جميع وسائل السلامة في الميدان التعليمي، إضافة إلى انطلاق أكثر من 600 حافلة مدرسية في مختلف قطاعات المنطقة وفق معايير عالية الجودة لضمان سلامة وراحة أكثر من 47 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات النقل المدرسي.

وأضاف العُمري ، أنه تم تعزيز الميدان ودعمه من خلال زيارات ميدانية للقيادات التعليمية على مستوى الإدارة ومديري ومديرات المكاتب وأكثر من 400 مشرف ومشرفة لمتابعة انتظام الدارسة في المدارس ، والوقوف على سير العمل، ورصد المعوقات، ووضع الحلول اللازمة لذلك.

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وكانت الإدارة أتمت خلال الأسبوعين الماضيين توجيه وتدريب نحو 463 معلمة من المعلمات الجدد ، إضافة إلى تدريب 700 من مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات ، ضمن خطط الاستعداد والتهيئة.

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