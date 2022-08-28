غدا.. إنطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري يلو للمحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مباريات الجولة الثانية في دوري الدرجة الاولى السعودي للمحترفين دوري يلو الممتاز غد الاثنين 29 أغسطس الجاري، وستكون افتتاحية الجولة الثانية من دوري يلو قوية للغاية، حيث يلتقي الساحل مع العين، ويحل نجران ضيفًا على القادسية، وتختتم مباريات اليوم الأول من دوري يلو بمواجهة هجر مع الشعلة.

مباريات الجولة الثانية من دوري يلو

لن تكون مباراة الأهلي والأخدود في هذه الجولة سهلة على الفريقين، حيث يطمح الأهلي لتدارك التعادل في الجولة الأولي امام القيصومة، ويسعى الأخدود للتحقيق الفوز لتصدر ترتيب دوري يلو، وفي ذات اليوم يلتقي القيصومة والعربي، ويواجه الرياض نادي الخلود.

ختام مباريات الجولة الثانية من دوري يلو

سيواجه نادي الفيصلي الجبلين في اليوم الثالث من مباريات الجولة الثانية من دوري يلو، ويلتقي تادي جدة مع أخد، في ختام مباريات اليوم الثالث من الجولة الثناية.

ترتيب دوري يلو

ويتصدر الخلود برصيد 3 نقاط جدول ترتيب دوري يلو بعد إنتهاء الجولة الأولى من بطولة الدوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، وبفارق الأهداف مع باقية الأندية التي تتساوى معه في النقاط.