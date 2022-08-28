شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو قبل انطلاق الجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستعد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” لخوض منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات البطولة، والتي ستبدأ غدًا الاثنين.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” جدول ترتيب دوري يلو، قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية.

جدول ترتيب دوري يلو

المركز الأول- الخلود 3 نقاط.

المركز الثاني- الشعلة 3 نقاط.

المركز الثالث- الأخدود 3 نقاط.

المركز الرابع- الفيصلي 3 نقاط.

المركز الخامس- الحزم 3 نقاط.

المركز السادس- العربي 1 نقطة.

المركز السابع- هجر 1 نقطة.

المركز الثامن- الأهلي 1 نقطة.

المركز التاسع- القيصومة 1 نقطة.

المركز العاشر- الجبلين 1 نقطة.

المركز الحادي عشر- أحد 1 نقطة.

المركز الثاني عشر -نجران 1 نقطة.

المركز الثالث عشر- الساحل 1 نقطة.

المركز الرابع عشر- الرياض 0 دون نقاط.

المركز الخامس عشر- جدة 0 دون نقاط.

المركز السادس عشر- القادسية 0 دون نقاط.

المركز السابع عشر- العروبة 0 دون نقاط.

المركز الثامن عشر - العين 0 دون نقاط.

أهلي جدة في دوري يلو

ويشارك أهلي جدة في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، حيث تعادل في أولى مبارياته مع القيصومة بنتيجة هدف وحيد لكل فريق.

والجدير بالذكر أن فريق الخليج، كان قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي 2021/2022، ليصعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بجانب أندية الوحدة والعدالة.