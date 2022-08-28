شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أهلي جدة الجديد يستعد للظهور ضد الأخدود بعد تجهيزه طبيًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، الجديد من الظهور في تشكيل فريقه لأول مرة ضد الاخدود، بعد انضمامه بالميركاتو الصيفي.



جرابان يستعد للظهور مع أهلي جدة ضد الأخدود



وتواجد الجامايكي لويس جرابان مهاجم فريق أهلي جدة الجديد، في تدريبات الفريق، استعدادا لمواجهة الأخدود المقبلة، بدوري يلو.

وأكدت تقارير صحفية، أن جرابان سيكون ضمن تشكيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، في مواجهة الأخدود غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

وتابعت: "اللاعب سوف يتواجد بشكل أساسي، في حال اكتمال جاهزيته، بعدما تعاقدت إدارة النادي معه، بطلب من الأوروجوياني روبرت سيبولدي، لتعويض رحيل السوري عمر السومة المعار إلى العربي القطري، هذا الصيف".



مسيرة جرابان قبل انتقاله إلى أهلي جدة



ومثل جرابان العديد من الأندية الكبرى، أبرزها كريستال بالاس، وأستون فيلا، وبورنموث، وسندرلاند، ونوريتش سيتي، اللذين مثلهما في الدوري الممتاز،كما خاض تجربة مع مزرويل في الدوري الإسكتلندي.

ويستعد أهلي جدة غدٍ الثلاثاء، لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعدما تعادل مع ضيفه القيصومة الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية إلى الأولى، بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.

وكان أهلي جدة، قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعدما أنهى موسمه في دوري المحترفين السعودي في المركز قبل الأخير.