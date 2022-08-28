شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جارسيا تُلهب حماس جماهير النصر بعد الفوز ضد الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ألهبت فرانشيسكا برينزا زوجة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حماس جماهير العالمي عقب الفوز ضد الوحدة، بدوري روشن السعودي.

وتواجدت زوجة المدرب الفرنسي، خلال مباراة النصر التي فاز بها ضد الوحدة بهدف نظيف، سجله الكاميروني فينسينت أبو بكر، مساء أمس، السبت، في أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.



زوجة جارسيا تنشر صور لها من فوز النصر ضد الوحدة بدوري روشن



وحرصت فرانشيسكا، على توثيق حضورها في الملعب، حيث نشرت عبر حسابها على ”إنستجرام"، صورًا وفيديوهات من المدرجات، كما ظهرت زوجة المدرب الفرنسي، وهي تلتقط صورا مع العديد من جماهير نادي النصر السعودي، ما جعل جماهير العالمي تنهال عليها بالتعليقات المرحبة بها في الأراضي السعودية.

ومن المقرر أن يستعد النصر بقيادة جارسيا، لمواجهة نظيره التعاون يوم 3 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.



جارسيا يشيد بأداء دفاع النصر وينتقد خط الهجوم



من ناحية أخرى، أكد جارسيا مدرب الفريق عقب المباراة، أن مشكلة هجومية لدى الفريق، مشيرًا إلى أن الفوز الذي حققه فريقه هام للغاية.

وقدم جارسيا الشكر إلى لاعبي خط الدفاع، موضحًا إلى أن الفريق كان منظمًا دفاعيًا، ولكن يحتاج إلى تنشيط الهجوم، وينتظره الكثير من العمل لتحسين الأداء.

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة، وفريق الوحدة تمركز بشكل جيد، وبحثنا عن هدف ووفقنا في ذلك، الانتصار مهم في أول مباراة أمام جماهيرنا".