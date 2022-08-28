شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي القادمة، في دوري يلو.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة كان هبط إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، لأول مرة في تاريخه بعدما فشل في الهروب من فخ الهبوط في الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة في دوري يلو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو.

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري يلو

ومن المقرر أن يلتقى فريق أهلي جدة بنظيره الأخدود يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

وسيحتضن ملعب ستاد مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية، مباراة الأهلي السعودي والأخدود.

موقف الفريقين في جدول ترتيب دوري يلو

ويقع فريق أهلي جدة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة واحدة حصدها في من الجولة الأولى بعد التعادل مع القيصومة بهدف لكل منهما.

بينما يقع فريق الأخدود في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدهم من الفوز على الفيصلي بنتيجة ثلاثية مقابل هدف.