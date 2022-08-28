شكرا لقرائتكم خبر عن آل معمر يفجر مفاجأة عن رحيل ماشاريبوف إلى الأهلي وقضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، على مستقبل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير صحفية أوزبكية أمس، أن اللاعب سوف يستمر في الرياض ولن يتوجه إلى النادي الأهلي المصري، بعد فشل الصفقة في الساعات الأخيرة.



ماشاريبوف يستمر مع النصر بعد فشل انتقاله إلى الأهلي



وتابعت: "ماشاريبوف سوف يتواجد مع فريقه استعدادًا للموسم الجديد، وهو يخوض فترة تأهيل بالوقت الحالي من الإصابة التي يعاني منها".

وكانت تقارير صحفية سعودية، أكدت في وقت سابق عن اتفاق ماشاريبوف مع النادي الأهلي، للتوقيع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل الحصول على مليون و500 ألف دولار.

كما أشارت إلى أن نادي النصر سوف يحصل على 600 ألف دولار مقابل الإعارة، على أن يكون هناك بند أحقية الشراء مقابل 2 مليون دولار.



آل معمر يكشف موقف جلال الدين مشاريبوف من الرحيل للأهلي المصري



وأكد آل معمر في تصريحات تلفزيونية: "ماشاريبوف سيبقى معنا إذا لم يستجد شيء جديد في الأيام القادمة، وسنعلن عن صفقة المدافع خلال اليومين القادمين".

وتابع: "بدايتنا في الدوري جيدة وحققنا الأهم بفضل جهود اللاعبين والمدرب وجميع الطاقم، والوحدة منظم ولعب مباراة كبيرة، لكن الحمد لله توفقنا وخطفنا الثلاث نقاط.".

وأضاف: "قضية محمد كنو ما زالت منظورة في مركز التحكيم الرياضي والقرار سيصدر قريبا، وإذا كان هناك حق للنصر في أي قضية سوف نسعى له ونأخذه بالقانون".

ورفض آل معمر الرد على سؤال حول علاقة إدارة النصر والاتحاد، وظهور أنباء تفيد إرسال الإدارة الاتحادية خطابا للإدارة النصراوية للتعاقد مع الثنائي خالد الغنام وعبد الله الخيبري.

وأتم مسلي آل معمر، قائلا: "نعد جماهير النصر بالعمل والجهد وأي مباراة ندخلها نحاول الفوز بها، وباقي الأمور تأتي بعد ذلك".