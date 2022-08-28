محمد بن مسعود - الدمام - هل تعانين من انتفاخ البطن فى سن اليأس؟ اعرفى طرق علاجه

انتفاخ مشكلة صعبة يعاني منها الكثير من الناس، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تنجم عن عدد من الأسباب الغذائية، إلا أن الهرمونات قد تلعب دورًا أيضًا، خاصة بالنسبة للنساء في سن اليأس، ولكن لماذا بالضبط يكون لانقطاع الطمث تأثير على الانتفاخ؟ وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب وفقًا لما نشره موقع “mindbodygreen”.

ما الذي يسبب انتفاخ البطن بعد انقطاع الطمث

هرمون الاستروجين والبروجسترون هما الهرمونان الجنسيان الأنثويان الأساسيان ، وتتقلب هذه المستويات مع دخولك إلى سن اليأس ، مما قد يسبب بعض ردود الفعل السلبية داخل جسم، و أن القليل جدًا أو الكثير من البروجسترون يمكن أن يتسبب بالتأكيد في شعور المرأة بالانتفاخ.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

قال طبيب أمراض النساء الأمريكي، إيدن فرومبرج، إن سن اليأس ، بحكم تعريفه ، هو توقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل مصحوبة بهذه التحولات الهرمونية، خلال هذا الوقت ، قد يحتفظ الجسم بسوائل أكثر من المعتاد ، مما يؤدي إلى ما يعرف باسم انتفاخ سن اليأس لذلك، من أجل تخفيف هذه التغييرات داخل جسمك ، قد يكون من المفيد استهداف احتباس السوائل على وجه الخصوص.

طرق لتخفيف انتفاخ البطن بعد انقطاع الطمث

يعد استهداف احتباس السوائل من أفضل الطرق لتقليل انتفاخ البطن أثناء انقطاع الطمث ، وهناك عدة طرق يمكنك اتباعها والتي قد تخفف من انتفاخ البطن بطريقة شاملة، منها .

1. شرب الكثير من الماء

إذا كان جسمك يحتفظ بالماء، فقد يكون هذا في الواقع علامة على أنك بحاجة إلى شرب المزيد وليس أقل،شرب السوائل الكافية أمر مهم، وتقييد استهلاك السوائل لا يحل احتباس السوائل بل يؤثر على الانتظام ، وهو عامل آخر يساهم في الانتفاخ.

2. النظام الغذائي

نظامك الغذائي له تأثير كبير على الانتفاخ ، حتى خارج سن اليأس ، لذا فإن مراقبة الأطعمة المحفزة يمكن أن يكون مفيدًا، يوضح فرومبيرج أن الأطعمة المصنعة والباردة والأطعمة المنتجة للغازات والأطعمة الدهنية والجلوتين والأطعمة التي تحتوي على السكر والحلويات والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسهم جميعها في الانتفاخ، حيث يتكون ميكروبيوم الأمعاء من الكائنات الحية الحساسة للمناعة التي تبطن أمعائنا الدقيقة والغليظة ، وهذه الميكروبات الأساسية حساسة بشكل خاص للسكر والحلويات والكربوهيدرات المكررة.

3. تناول مكمل بروبيوتيك

خارج تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، فإن تناول مكمل مستهدف هو طريق آخر نحو إعطاء أمعائك ما تحتاجه، للمساعدة في تقليل الانتفاخ وتعزيز الانتظام ودعم الوزن الصحي.

4. تقليل التوتر

بالطبع يمكن أن يلعب التوتر دورًا في الانتفاخ أيضًا ، وإدارة مشاعر الإرهاق اليومية ستنعكس على صحتك العامة، مع بداية انقطاع الطمث ، قد تصبح الغدد الكظرية أكثر حساسية للتوتر نتيجة لسحب الدعم من المبايض، ومع ذلك ، فإن التمارين المنتظمة والنوم الجيد والتنفس والسماح لنفسك بالراحة والتعافي كلها طرق ممتازة لتخفيف التوتر ودعم صحتك العامة.