سمو نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , بمكتبه اليوم ، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين.
وتسلم سموه تقريراً عن معرض الجبيل الأول للكتاب الذي أقيم لمدة عشرة أيام بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة (55) جهة و(21) دار للنشر، وتخلله عدد من الأمسيات الثقافية، والفعاليات الثقافية المصاحبة.
وأشاد سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بدور القائمين على معرض الجبيل الأول للكتاب وبما احتواه من عناوين مختلفة تلبي شغف القراء من المثقفين والمهتمين، مؤكدا أهمية المعرض في تنمية المواهب ونشر المعرفة وتعظيم الأثر الثقافي وتعزيز دور المدينة كأحدى مدن التعلم في العالم.
فيما قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شكره لسموه على رعايته للمعرض ودعمه واهتمامه بالهيئة الملكية بالجبيل، مثمنًا توجيهاته فيما يخدم أعمال الهيئة.
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