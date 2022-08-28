محمد بن مسعود - الدمام - هل الحلوى الخالية من السكر مناسبة لمرضى السكري؟

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Canadian Medical Association Journal أن المحليات الصناعية كانت مرتبطة بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، من بين أمراض أخرى، و تستشهد مراجعة أخرى بالبحث الذي يشير إلى أن تناول المحليات الصناعية بانتظام قد يكون خطيرًا على مرضى السكري، ذلك لأن هذه المحليات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ما قد يؤدي إلى تفاقم عدم تحمل الجلوكوز.

ولاحظ الباحثون أن الاستهلاك المنتظم من المشروبات المحلاة صناعيًا كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 21 % في خطر الإصابة بمرض السكري، لكن مستوى المخاطر المتزايدة ارتفع بنسبة 43 % عندما تم تحلية المشروبات بالسكر العادي بدلاً من ذلك.

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وعند التعامل مع مرض السكري، يتفق الخبراء على أن الحلوى الخالية من السكر هي خيار أفضل من الحلوى المصنوعة من السكر العادي – على الأقل بناءً على الأدلة الحالية، ووجود خيار الحلوى الخالية من السكر لإرضاء صحة الأسنان دون التسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الفرد اليومي للسكر وتشكيل خطر أقل على صحة الأسنان”، كما ان الحلوى الخالية من السكر غالبًا ، وإن لم يكن دائمًا ، تحتوي على عدد أقل من الكربوهيدرات الكلية ، وسكر أقل ، وسعرات حرارية أقل من الحلوى العادية.

استمتع باعتدال



عند النظر إلى الحلوى العادية ، ضع في اعتبارك الكربوهيدرات لكل وجبة وكذلك السكر المضاف، و لا تهدف إلى استهلاك أكثر من 25 جرامًا من السكر المضاف يوميًا إذا كنت امرأة ولا تزيد عن 36 جرامًا يوميًا إذا كنت رجلاً ، كما توصي جمعية القلب الأمريكية .

انتبه للدهون المشبعة

البحث عن أقل محتوى من الدهون المشبعة والتأكد من أن محتوى الكربوهيدرات يتناسب مع ميزانية الكربوهيدرات الخاصة بك”، على سبيل المثال ، لاحظت أن الشوكولاتة الخالية من السكر لا تزال تحتوي على زبدة الكاكاو ، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، و يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لديك ، ويجب أن يقتصر على ما لا يزيد عن 6 % من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.