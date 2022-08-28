باحث في المسرطانات يكشف مفاجأة بشأن المحليات الصناعية واستخدامها كبديل للسكر

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المسرطنات، من المحليات الصناعية.

وقال الخضير، إن المحليات الصناعية ليست بديل صحي للسكر الضار القاتل، واتضح أنها تسبب أمراض المخ والأعصاب والقلب، مع زيادة احتمال السكري، لأنها تعطي load شبيه بالسكر، فتستجيب الأعضاء وكأنه سكر مما يسبب شحوم البطن وتراكم دهون الكبد.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التواصل تويتر، أن هناك ٣ دراسات أجريت على ١٢ ألف شخص، أثبتت اضرار المحليات الصناعية على القلب، وأنها تزيد الوزن وتراكم دهون الكبد وتسبب مرض السكر.

وأختتم: “الشيء المضحك جدًا ويدل على استهتار بعض التجار بالمستهلك (أو جهل المستهلك؟) هو وجود رف في محلات الحلويات يسمونه حلويات الريجيم والدايت!! وبه حلويات من دقيق أبيض! وزيوت مهدرجة عالية الخطورة! لكن بدل السكر استخدموا للكيك محليات صناعية اخطر من السكر بكثير! هذا استخفاف واستغفال للمستهلك”.