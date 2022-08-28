السعوديه «هتان» يحصل على الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل المهندس «هتان بن هاشم حموده» مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة على الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية من الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية. وأوضح حموده أن هذه الرخصة وحصوله عليها تأكيد لهدفه لتحقيق مستهدفات المملكة بالمشاركة المجتمعية وجودة الحياة لرؤية 2030 #نحو_المليون.

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