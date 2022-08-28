اخبار الخليج – جامعة البحرين للتكنولوجيا تحصل على إعتماد ABET لبرامج الهندسة وعلوم الكمبيوتر

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB على تجديد إلاعتماد الدولي للمجلس الامريكي للاعـتـمـاد للهندسة والتكنولوجيا ABET لبرامج كليتي الهندسة وعلوم الـحـاسـوب بـعـد تـدقـيـق أكـاديـمـي دولــي مـن قـبـل مجلس الاعتماد، وهـي هيئة امريكية مــرمــوقــة ومـعـتـمـدة عـلـى الـمـسـتـوى الـعـالـمـي. يشمل هذا الاعتماد بـرامـج بـكـالـوريـوس الـعـلـوم فـي هندسة الميكاترونيكس وبكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات وبكالوريوس علوم الحاسوب، مما يؤكد على أن جميع هذه البرامج المعتمدة من قبل ABET تلبي اعلى المعايير التعليمية الععالمية، وبـالـتـالـي فــإن طـلـبـة هــذه الـبـرامـج يـتـلـقـون تـعـلـيـمـا عـلـى اعلى مستوى يضمن حصولهم على تجربة اكاديمية علمية متميزة تعمل على اعدادهم بكل كفاءة للحياة العملية والمهارات الوظيفة المناسبة لاحتياجات سوق العمل.

يـأتـي تجديد هـذا الاعـتـمـاد تتويجا لجهود الجامعة في مـواكـبـة الـتـطـورات الـهـنـدسـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة واألكـاديـمـيـة في مجالي الهندسة وعلوم الحاسوب وغيرها من البرامج، واستمرارا للاعتماد الذي حصلت عليه جامعة البحرين للتكنولوجيا من ABET في عام 2013 لبكالوريوس علوم الحاسوب والعام 2015 لبرامج الهندسة، مما مكن لجامعة البحرين للتكنولوجيا بأن تكون أول جامعة خاصة على مستوى المملكة تحصل على هذا الاعتماد العالمي.

وبهذا التجديد تكون برامج كليتي الهندسة وعلوم الحاسوب المذكورة اعلاه قد تم منحها اعتمادا كاملا من ABET وذلك حتى 30 سبتمبر 2028، كما أن شهادات خريجي هذه البرامج سوف يتم معاملتها بنفس شهادات الجامعات األمريكية الـمـعـتـمـدة مــن قـبـل ABET ، عـلـمـا بــأن الـتـدقـيـق الاكـاديـمـي الصارم للمجلس لهذه البرامج يشمل تقييم المناهج الدراسية ومستويات الطلبة وكفايات اعضاء الهيئة األكاديمية وما توفره الجامعة من مختبرات معتمدة وامكانيات ودعم وجودة أكاديمية عالية.

الـجـديـر بـالـذكـر أن جـامـعـة الـبـحـريـن للتكنولوجيا UTB تعتبر احـدى أكبر الجامعات الخاصة في المملكة، حيث تمتاز بتنوعها الثقافي والعلمي واالجتماعي من خلال كـادر أكاديمي على مستوى عال من الكفاءة وطلبة بحرينيين وأجانب يحققون اقصى الاستفادة من هذا التنوع علاوة على ما توفره لهم الجامعة من امكانيات كبيرة وحرم جامعي حديث ومرافق متعددة وفرص متنوعة تسهم بـصـورة كبيرة فـي إثــراء الحياة الطالبية والارتـقـاء بالتحصيل العلمي للطلبة وتوفير جودة عالية من التعليم والتعلم والابتكار والبحث، اضافة الى أن الجامعة هي الوحيدة في المملكة التي توفر ثلاث فصول دراسية في العام مما يسهم في تسريع وتيرة الـتـخـرج لــدى الطلبة وفـصـول صباحية ومـسـائـيـة تـوفـر فرصة للموظفين لتحصيل تعليمهم الجامعي، عالوة على نظام مرن لدفع الرسوم ومنح دراسية تصل الى 50 %من الرسوم. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجامعة من خلال منصات الجامعة الالكترونية او زيارة مكتب القبول بالحرم الـجـامـعـي فــي سـلـمـابـاد مــن الـسـبـت الــى الـخـمـيـس، عـلـمـا بـان التسجيل مستمر للفصل الاول للعام الدراسي 2022-2023.