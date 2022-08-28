اخبار الخليج – وزير كويتي يستقيل من الحكومة ويترشح  لـ«انتخابات الأمة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري استقالته من الحكومة الكويتية لخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة. وقال على حسابه الشخصي بمنصة تويتر: «بعد التوكل على الله، تقدمت اليوم باستقالتي من الحكومة لخوض الانتخابات القادمة عن الدائره الأولى، ونسأل الله التوفيق للجميع وأن نمارس العملية الانتخابية في جو من الأخوة والتفاؤل، رائدنا خدمة البلاد والعباد ومحبة الوطن والإخلاص له».

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