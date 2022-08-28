اخبار الخليج – الدوسـري يناقش: ضرورة تطوير ساحل وممشى البديع.. وفرض رسوم  لدورات المياه لمرتادي الساحل

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الثالثة محمد سعد الدوسري تطوير ساحل وممشى البديع خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده مؤخراً عبر الفضاء الالكتروني بحضور سعادة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية ورئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والمعنيين حيث تم خلال الإجتماع مناقشة آلية وخطة تطوير الساحل.

وفي بداية الاجتماع تم مناقشة توفير المظلات بالقرب من منطقة الألعاب حيث اكد المهندس حسين الصفاربأن التكلفة التقديرية لوضع المظلات في منطقة الألعاب تقدر ب36 ألف دينار وقابلة للزيادة فيما أشار المهندس يوسف بوحجي بأن سيتم التنسيق مع المهندس حسين الصفار لرصد الميزانية التقديرية.

ولتغيير أرضية الممشى إلى أرضية مطاطية أشارت الفضالة بأن التكلفة التقديرية لإنشاء الأرضية المطاطية تقدر بنصف مليون ديناروأن صيانة الأرضية سنوياً تقدرتقريباً حوالي 50 ألف دينار، وأن من السهولة جداً تخريب الأرضية وذلك بسبب سوء إستخدام مرتادي الساحل، ومن الممكن وضع بدائل مثل توفير مرشات في الممشى للتخفيف من حرارة الجو.

وأضاف المهندس يوسف بوحجي بأن من الممكن وضع أرضية مطاطية في جزئية صغيرة من الممشى.

وأوضحت المهندسة فاطمة المطوع أن السبب في تأخير في إنشاء دورة مياة إضافية يمكن في توقف المشروع بسبب اجراءات إصدار الوثيقة، وحالياً يتم متابعة العمل في الأملاك مع وزارة المالية لإصدار الوثيقة النهائية لإستكمال الموضوع.

من جهتها أوضحت الفضالة بشأن طلب إمكانية إلغاء الجزء المسور الذي تم تخصيصة لممارسة ألعاب الرياضية للنساء والذي يقع بالقرب من المسجد وتحويلة إلى دورة مياه أن القوة الإنشائية لاتتحمل التسقيف وتحويلة إلى دورات مياة، وأشار المهندس حسين الصفار أن المكان المنشأ حالياً مجرد ساتر و أن المكان غير مهيأ للتسقيف وغير مهيأ لخدمات تحت الأرض لدورات المياة وتصريف المياة والكهرباء.

وأضافت الفضالة بشأن تجميل الممشى وزيادة الرقعة الخضراء أن كثرة مرتادي الساحل تؤدي إلى إتلاف المسطحات الزراعية. فيما إقترح رئيس المجلس البلدي السيد أحمد الكوهجي بتوفير الورود الموسمية التي تضفي جمالا للساحل وأردفت الفضالة بأن توفير مثل هذه الورود تعد مكلفة بسبب مساحة الساحل.

من جهته أوضح المهندس حسين الصفار أن عملية التشجير ضمن الخطة الوطنية للتشجير وتم استبدال النخيل بأشجار بديلة لها، وأن إستخدام بعض مرتادي الساحل بالمشي في بعض المسارات الخاطئة مما أدى إلى إتلاف بعض المسطحات الزراعية.

من جهة ثانية طالب الدوسـري بتوفير كاميرات الرقابة حيث قالت الفضالة أن الموازنات جدا محدودة وتم طرح مناقصة في السابق وكانت دون المستوى ودون الجودة المطلوبة، وأيضاً أن ملكية الساحل ترجع إلى وزارة السياحة والصناعة، وبالتالي يتعذر توفير الكاميرات بالقرب من الساحل، كما يتم حالياً دراسة موضوع تركيب الكاميرات بحيث يتم تركيبها في مواقع إستراتيجية وبجودة عالية، و في حال تم إعتماد فرض الرسوم لدخول الممشى وفرض الرسوم لمرافق دورات المياة فإن من الممكن التقليل من إحتياج في تركيب عدد كبير من الكاميرات وذلك بسبب تنظيم الحركة الداخلية.

وأضاف الدوسري ضرورة فرض رسوم على مرتادي الممشى و على دورات المياة للمحافظة على المكان أوضحت الفضالة أن تحضير المكان برفع السور لمنع أي تجاوزات من الخارج.

ومن النقاط المهمة والتي يجب التركيز عليها ولايتحمل أي تأجيل وخلال السنة الجارية سيتم تهيئة المكان و سيتم طرح المزايدة لبدء المشروع، وذلك سيؤدي إلى تنظيم الحركة في الممشى.

وفي ختام الإجتماع أكد المجتمعون على أن تقوم البلدية بالتواصل مع هيئة الشباب والرياضة لإمكانية إلغاء الجزء المسور في الممشى والنظر في وضع المرشات في أرجاء ممشى البديع، ووضع جزئية صغيرة من الأرضية المطاطية والتنسيق لعمل حملة توعوية بمشاركة البلدية، لتوعية مرتادي الساحل بتوزيع البروشرات. كما وجه الكوهجي، عضو الدائرة الثالثة بضرورة الخطة المرسومة لإحتياجات ساحل البديع.