اخبار الخليج – رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يبحث تبادل الخبرات والتجارب مع «مؤسسة نايكو» البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة باولا جاك خبيرة العدالة الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة، بحضور سعادة السيد ستيوارت سامرز نائب السفير البريطاني لدى مملكة البحرين، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.

وخلال اللقاء، نوّه الدرازي بعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده من نماء وتطور مستمر في المجالات كافة، معرباً عن تقديره للتعاون الفعال بين السفارة والمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالدعم التقني وإقامة البرامج التدريبية المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة الى قانون العقوبات والتدابير البديلة والممارسات الدولية الفضلى في ذات الشأن.

من جانبها، أعربت السيدة جاك عن تقديرها لما تقوم به المؤسسة من عمل دؤوب، مؤكدة استمرار السفارة البريطانية لتقديم الدعم التقني لتحقيق مساعي المؤسسة في الاستمرار لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

حضر اللقاء من جانب المؤسسة السيدة روضة العرادي عضو مجلس المفوضين، والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين، فيما حضر للقاء من جانب السفارة البريطانية السيدة سوزان نوتيفولي مديرة البرامج والسيدة ندى بدر مسؤولة المشاريع.