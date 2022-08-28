الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها على تراجع 100 نقطة

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المناطق_الرياض
تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 1 في المائة، ليفقد المؤشر العام مايزيد عن 100 نقطة. وقاد تراجع السوق، قطاعا البنوك والطاقة بشكل رئيسي.
وكانت الأسواق الأمريكية قد سجلت انخفاضا كبيرا الجمعة الماضية، بعد حديث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويتداول أرامكو السعودية على تراجع بنحو 0.9 في المائة، بينما هبطت أسهم البنك الأهلي و مصرف الراجحي بنحو 1 في المائة.
أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 13 شركة، بينما تراجعت أسهم 176 شركة.
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Source almnatiq
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