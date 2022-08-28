أبرز الكاريكاتيرات حول العودة للدراسة بعد انتهاء الإجازة

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انتظم طلاب وطالبات المدارس اليوم الأحد في مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، وفيما يقبل الطلاب بنشاط للتحصيل العلمي؛ إلا أن البعض لا يزال متأثراً بفترة الإجازة ولم يستعد للعودة للدراسة بالنشاط والهمة المطلوبين.

فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:





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Source akhbaar24

