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انتظم طلاب وطالبات المدارس اليوم الأحد في مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ، وفيما يقبل الطلاب بنشاط للتحصيل العلمي؛ إلا أن البعض لا يزال متأثراً بفترة الإجازة ولم يستعد للعودة للدراسة بالنشاط والهمة المطلوبين.
فيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز الكاريكاتيرات حول العودة للدراسة بعد انتهاء الإجازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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