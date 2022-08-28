بإنطلاقة جادة لتحقيق الطموحات.. تعليم الخرج يستقبل الطلاب والطالبات في المدارس

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قال الدكتور عبدالله الزايدي، مساعد الشؤون التعليمية، إن محافظة الخرج استقبلت نحو 82 ألف طالب وطالبة، في أول أيام الدراسة للعودة للمدارس في العام الجديد، وتم توزيع الكتب الدراسية من قبل تعليم الخرج للطلاب
تعليم الهخرج تدريب المعلمين قبل عودة المدارس
وأضاف خلال لقائه على قناة “الإخبارية” أنه تم 5600 معلم ببرامج تدريبية خلال الفترة الصيفية من اجل نقديم عمل يليق بالمدرس في الخرج.
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Source almnatiq
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