مشاجرة بالأيدي بين طيار ومساعده خلال رحلة للخطوط الفرنسية

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أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية اثنين من الطيارين بعد شجارهما داخل قمرة القيادة أثناء رحلة لطائرة من نوع إيرباص بين جنيف وباريس.
وذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، أن نزاعاً بين الطيار ومساعده تحول إلى تشابك جسدي بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أن أفراد الكابينة سمعوا ضوضاء في قمرة القيادة وتدخلوا لحل النزاع على متن الرحلة التي جرت خلال شهر يونيو الماضي.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية، أن الحادث تم حله بسرعة وسارت الرحلة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الطيارَين ينتظرهما قرار من الإدارة بشأن “سلوكهم غير اللائق تماماً”.
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Source akhbaar24
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