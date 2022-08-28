وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الرياض

︎

.



تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.



وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضربية والجمارك

وكشفت هيئة الزكاة والضربية والجمارك، عن توفير العديد من الفرص لأصحاب التخصصات المتاحة، وتوضيح الشروط المطلوبة للراغبين في التقديم.

المسمى الوظيفي:

محلل إدارة أول.

المؤهلات والخبرات:

البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الجودة. الشهادات المهنية. المجالات ذات الصلة: مجال ضمان الجودة أو إدارة الجودة الخبرة: أكثر من 2 سنة من الخبرة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: “اضغط هنا”

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

