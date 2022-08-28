عام دراسي جديد.. 4 أسئلة مهمة في أول يوم دراسة

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كشفت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أن هناك أسئلة ينبغي عليك الإجابة عنها في بداية كل عام دراسي، مؤكدة أن هذه الأسئلة تتمثل في: لماذا تدرس؟ وماذا تريد؟ وما المستوى العلمي الذي تريد تحقيقه؟ وأين تشاهد نفسك بعد عشرين سنة من الآن؟

وأوضحت أنه للإجابة على هذه الأسئلة المهمة، فقد نشرت على حسابها مقالًا للكاتب الدكتور نزيه العثماني، أكد فيه أنه دائمًا ما يتلقى رسائل من طلبة وطالبات يتساءلون عن الطرق المثلى للدراسة والتي يمكنهم من خلالها حصد فهم أكبر للمادة العلمية مما سينتج عنه تحصيل أكبر للدرجات العلمية، موجهًا لهم 4 نصائح مهمة على النحو التالي:

1 – حدد أهدافك وأولوياتك من البداية ثم اكتب خطتك لتحقيقها:

وأكد العثماني، أنه ينصح وبشدة كل طالب أن يسعي وراء تحقيق خطة دراسية هادفة، وبشكل متواصل من خلال خطة عمل دقيقة وواضحة يتم إتباعها بالتدريج وبشكل منظم، لأن وجود مثل هذه الخطة حيوي ومهم؛ لأنه يفرض على الطالب ومن البداية نمطاً معيناً من الحياة، ويساعده في تنظيم وقته، فكل ما يتوافق مع خطته التي يحتاج إليها لتحقيق ما يطمح إليه يصبح عملاً ضروريًا له الأولوية في جدول الأعمال.

2 – خالط من يساعدك في خطتك:

وأضاف الكاتب في مقاله المهم، أنه من الضروري جدًا للطالب أن يحيط نفسه بأشخاص يساعدونه على الالتزام بخطته والعمل بها، وأن يحاول أن يكون قدوة لهؤلاء الذين لا يملكون خطة ويعيشون يومهم بشكل عشوائي ويساعدهم في تغيير نمط حياتهم.

3 – المادة العلمية اليوم هي مصدر رزقك غدًا:

وأشار إلى أنه عادة ما تقوم لجان مختصة باختيار المواضيع المرتبطة بالمناهج الدراسية، ويتم ترتيب المواضيع اللازمة لتأهيل متخصص في مجال معين في سلسلة من المواد الدراسية، يأخذها الطالب أو الطالبة بشكل متدرج من بداية الدراسة لنهايتها ليتخرج كمتخصص في أي من المجالات.

4 – نوع مصادر معرفتك ومهاراتك:

وشدد العثماني على الطلاب، أن يحرصوا على حضور الدورات والندوات وقراءة الكتب التي تتناول المهارات التي يفتقدونها؛ لأن الإبداع يتطلب وجود أفق واسع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تنمية المهارات الشخصية في شتى المجالات، وأنه بشكل عام على الطلاب محاولة التعرف ولو بشكل مختصر ما هو ضروري في مختلف المجالات المرتبطة بهم وبتخصصاتهم.

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Source almnatiq

