وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. تعرف عليها

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ،عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وظائف الهيئة الملكية

وكشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن التخصصات المطلوبة والأوراق وآلية التقديم للراغبين في الحصول على وظيفة داخل الهيئة.

1- وظيفة مدير الامتثال للتراث الثقافي

Cultural Heritage Compliance Manager Job

المؤهلات و المسؤوليات الوظيفية:

بكالريوس في تخصص ذا صلة . المساهمة بنشاط في تطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات والبروتوكولات وخطط العمل ، مع مراعاة الميزات والمعالم والمواقع والمناطق والمناظر الطبيعية والأماكن ذات الأهمية الثقافية لمقاطعة العلا. إدارة الامتثال مع تقييمات أثر التراث للإنشاءات والأحداث الدائمة والمؤقتة وتقديم التوصيات وتدابير التخفيف. قيادة ضمان متابعة تقارير “تقييم أثر التراث” وضمان الامتثال للتوصيات وتدابير التخفيف وتنفيذ المشروع. تقديم الاستشارات والتوصيات والدعم التشغيلي لمشاريع الفعاليات المؤقتة في العلا. الاتصال بإدارات الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمقاولين والموردين والوكالات الحكومية في تنفيذ بروتوكولات وإجراءات الهيئة الملكية لمحافظة العلا. طوّر استراتيجيات وإجراءات مع عمليات المقاطعة لأمن المواقع التراثية التي لم يتم تنشيطها للزوار. دعم إدارة الحفاظ على مواقع التراث الثقافي في إدارة ومراقبة جميع برامج ومبادرات الحماية الوقائية والاعتراضية والطارئة ، والتعاون بنشاط لوضع جدول زمني لتحديد الأولويات لمواقع التراث الثقافي في العلا. دعم إدارة حفظ مواقع التراث الثقافي في مراقبة أعمال صيانة الموقع بما في ذلك الإزالة والإضافة وإعادة الترتيب والتدخلات الأخرى في الهيكل المادي وتخطيط الهياكل والمواقع التراثية ذات الأهمية التراثية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.

2- وظيفة مدير بيانات التراث

Heritage Data Manager Job

المؤهلات و المسؤوليات الوظيفية:

بكالريوس في تخصص ذا صلة . تطوير الرؤية والأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل لجمع البيانات وتخزينها وحفظها وتوزيعها. وضع سياسات لمشاركة البيانات بين مختلف المشاريع والفرق وما إلى ذلك. يؤدي الامتثال لسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. قيادة الاتصال بين المديرين في القسم ، وشرح قوانين ولوائح ومعايير وسياسات وإجراءات البيانات الخاصة بالبيانات للأطراف ذات الصلة وضمان الامتثال. وضع مبادئ توجيهية حول استدامة البيانات والتحسين في جميع المراحل (التجميع إلى التخزين والتوزيع). قيادة ربط قواعد بيانات القطع الأثرية الموجودة بقاعدة بيانات المواقع / المعالم الأثرية ، والعمل مع قسم المجموعات وقسم تكنولوجيا المعلومات. قيادة الاتصال بين أقسام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية ومدير مسح الآثار لتضمين قاعدة بيانات التراث الحالية (Arches) وبيانات نظم المعلومات الجغرافية في نظام RCU. دعم مدير مسح الآثار في المهام المتعلقة بإدارة قاعدة بيانات Arches. تحديد احتياجات معهد المملكة من الخبرات والأجهزة والبرمجيات وتطوير المشاريع والعمليات والميزانيات للخطة السنوية. أداء أي واجبات أخرى متعلقة بالوظيفة كما هو مطلوب من قبل المدير المباشر.

طريقة التقديم:

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Source almnatiq

