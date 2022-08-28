“الأمن العام”: على قائدي المركبات الالتزام بأدنى مستويات السرعة المحددة عند المرور بالمدارس

محمد بن مسعود - الدمام - وجه الأمن العام قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية عند المرور بالقرب من المباني التعليمية، وذلك تزامنا مع عودة العام الدراسي الجديد.

ودعا الأمن العام قائدي المركبات للالتزام بأدنى مستويات السرعة المحددة، وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق، بما يسهم في تعزيز سلامتهم.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أكَّدت جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.