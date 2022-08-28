كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 650 مليونا

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 600 مليون حالة

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 600 مليون و449 ألفا و 934 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 485 ألفا و 233 وفاة.

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وسجلت الولايات المتحدة 94 مليونا و 184 الفا و 146 حالة إصابة و مليون و 43 ألفا و 838 حالة وفاة كأكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.

وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 44 مليونا و 398 ألفا و 696 حالة، تليها فرنسا بـ 34 مليونا و 662 ألفا و 834 حالة.