محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 600 مليون حالة
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 600 مليون و449 ألفا و 934 إصابة.
وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 485 ألفا و 233 وفاة.
أخبار قد تهمك
وسجلت الولايات المتحدة 94 مليونا و 184 الفا و 146 حالة إصابة و مليون و 43 ألفا و 838 حالة وفاة كأكبر دولة في عدد الإصابات والوفيات.
وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 44 مليونا و 398 ألفا و 696 حالة، تليها فرنسا بـ 34 مليونا و 662 ألفا و 834 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 650 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.