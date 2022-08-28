المدارس تستقبل الطلاب بالورود والهدايا في أول أيام الدراسة

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ اليوم (الأحد) العام الدراسي الجديد 1444هـ، وذلك بحضور أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف مناطق المملكة.
واستقبل عدد من مدارس المملكة اليوم (الأحد)، الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بالورود والهدايا، في أول يوم من العام الدراسي الجديد، وذلك لتحفيزهم وتشجيعهم.
وأظهرت صور جانباً من انتظام الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، فيما أكملت الوزارة والإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والذي ينطلق تحت شعار “العالم ينتظرك“.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت مؤخرا تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بدايةً من العام الدراسي الجديد 1444هـ.
ويهدف برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، إضافةً لتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم في المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة؛ لاكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.
ويستهدف البرنامج طلبة المسار العام ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم، حيث يتيح لهم الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج يجمع بين دراسة مواد المسار العام حضورياً في المدرسة، ومواد المسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتياً عن طريق المقررات الإلكترونية، وتشمل المسارات التخصصية في البرنامج المدمج كلاً من مسار علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.
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وكلفت الوزارة مديري التعليم في المناطق والمحافظات بفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، وفق معايير محددة، والرفع للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بالوزارة، داعيةً لمتابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية للإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
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